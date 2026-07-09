71 години по-късно: Великобритания помилва последната обесена жена

Рут Елис е екзекутирана през 1955 г. за убийството на мъжа, който системно я е малтретирал. Днес британските власти признават, че делото е било „ужасна несправедливост"

Седем десетилетия след една от най-противоречивите екзекуции в британската история, правителството на Великобритания официално помилва посмъртно Рут Елис - последната жена, осъдена на смърт и обесена в страната. Решението идва 71 години след изпълнението на присъдата и е придружено с признанието, че тя е станала жертва на „ужасна несправедливост".

Рут Елис е едва на 28 години, когато през юли 1955 г. е екзекутирана за убийството на своя партньор Дейвид Блейкли. По онова време тя работи като хостеса в нощен клуб.

Според данните по делото, само десет дни преди фаталния инцидент Блейкли я пребива жестоко, удря я в корема, докато е бременна, а вследствие на побоя тя губи детето си. Въпреки това съдебното жури заседава едва 20 минути, преди да я осъди на смърт.

Решението за посмъртното помилване беше обявено от заместник министър-председателя и министър на правосъдието Дейвид Лами. По думите му помилването не отменя вината на Елис за извършеното убийство, но символично заменя смъртната присъда с доживотен затвор, признавайки, че наказанието е било несправедливо и несъразмерно.

На заседанието на британския парламент присъстваха двама от внуците на Рут Елис. Семейството ѝ години наред води битка за реабилитацията ѝ. Макар съдът да отказва да отмени присъдата, близките ѝ не се отказват от усилията си да докажат, че тя е била жертва на тежко домашно насилие, пише БТА.

„Днес справедливостта най-после възтържествува за нашата баба. Това помилване не може да промени случилото се, но официално признава, че тя не е трябвало да бъде екзекутирана", заяви нейната внучка Лора Енстън.

Случаят на Рут Елис остава повратен момент в британската съдебна история. Именно общественото възмущение след обесването ѝ дава силен тласък на движението срещу смъртното наказание. През следващите години дебатът набира скорост, а през 1973 г. смъртното наказание във Великобритания е окончателно отменено.

Историята на Рут Елис вдъхновява книги, документални продукции и игралния филм Dance with a Stranger („Танцувай с непознат"), който разказва за трагичната съдба на младата жена и поставя въпроса доколко съдебната система е успяла да отчете насилието, на което е била подложена.