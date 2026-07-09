71 години по-късно: Великобритания помилва последната обесена жена

Рут Елис е екзекутирана през 1955 г. за убийството на мъжа, който системно я е малтретирал. Днес британските власти признават, че делото е било „ужасна несправедливост"
Седем десетилетия след една от най-противоречивите екзекуции в британската история, правителството на Великобритания официално помилва посмъртно Рут Елис - последната жена, осъдена на смърт и обесена в страната. Решението идва 71 години след изпълнението на присъдата и е придружено с признанието, че тя е станала жертва на „ужасна несправедливост".
Рут Елис е едва на 28 години, когато през юли 1955 г. е екзекутирана за убийството на своя партньор Дейвид Блейкли. По онова време тя работи като хостеса в нощен клуб.
Според данните по делото, само десет дни преди фаталния инцидент Блейкли я пребива жестоко, удря я в корема, докато е бременна, а вследствие на побоя тя губи детето си. Въпреки това съдебното жури заседава едва 20 минути, преди да я осъди на смърт.
Решението за посмъртното помилване беше обявено от заместник министър-председателя и министър на правосъдието Дейвид Лами. По думите му помилването не отменя вината на Елис за извършеното убийство, но символично заменя смъртната присъда с доживотен затвор, признавайки, че наказанието е било несправедливо и несъразмерно.
На заседанието на британския парламент присъстваха двама от внуците на Рут Елис. Семейството ѝ години наред води битка за реабилитацията ѝ. Макар съдът да отказва да отмени присъдата, близките ѝ не се отказват от усилията си да докажат, че тя е била жертва на тежко домашно насилие, пише БТА.
„Днес справедливостта най-после възтържествува за нашата баба. Това помилване не може да промени случилото се, но официално признава, че тя не е трябвало да бъде екзекутирана", заяви нейната внучка Лора Енстън.
Случаят на Рут Елис остава повратен момент в британската съдебна история. Именно общественото възмущение след обесването ѝ дава силен тласък на движението срещу смъртното наказание. През следващите години дебатът набира скорост, а през 1973 г. смъртното наказание във Великобритания е окончателно отменено.
Историята на Рут Елис вдъхновява книги, документални продукции и игралния филм Dance with a Stranger („Танцувай с непознат"), който разказва за трагичната съдба на младата жена и поставя въпроса доколко съдебната система е успяла да отчете насилието, на което е била подложена.