Кристиян Шкварек: Турция доказа, че се връща като силен регионален фактор и това трябва да притеснява България

Елена Поптодорова: Срещата в Анкара сложи началото на НАТО 3.0

Оцеляхме, НАТО продължава напред, и то благодарение на една много силна година след като бе направено обещанието за 5-те процента. И тази година беше пълна с много интензивни усилия да се покаже и докаже на президента на САЩ Доналд Тръмп, ще всички съюзници допринасят в общата хазна на НАТО. Дори Рюте отиде във Вашингтон, за да покаже на Тръмп всички милиарди, които съюзниците вече дават.

За президента Тръмп беше важно да се покажат милиарди, милиарди, че всички са еднакво ангажирани. За една година само ние - Европа и Канада, сме вдигнали с 20% този принос. На индустриалния форум на отбранителните индустрии се доказа това, там играха наистина милиарди и се договориха сделки. И това въведе Тръмп в политическата част и той каза: Ние искаме да сме с вас, продължаваме заедно. И това сложи началото на НАТО 3.0.

Този коментар след срещата на върха на НАТО в Турция направи дипломатът и бивш посланик на България в САЩ Елена Поптодорова пред БНТ.

Срещата е успешна, защото не се разпадна съюзът и нямаше катаклизми. А когато нещо се крепи във всеки момент на един косъм и ние се радваме при всяка среща дали този съюз се е разпаднал, или всичко е минало успешно, защото не се е стигнало до катаклизъм, това говори, че този съюз не е в добро състояние, коментира пък политическият анализатор Кристиян Шкварек.

Тези срещи на върха ми напомнят, че историята не е свършила и въобще не говорим за едно бъдеще, в което сядаме и колективно обсъждаме нашите ценности и колективни интереси. Тази среща не изглежда като 22-и век, а ме връща в 19-и, защото сядат няколко лагера на масата и винаги започват да преговарят за собствените си лични геополитически интереси, допълни той.

Големият печеливш от срещата освен Украйна е Турция, която се позиционира изключително силно и доказа, че се връща като силен регионален фактор. И това трябва да притеснява България, коментира още Шкварек. Турция има един основен геополитически интерес да разширява своето влияние в Балканите, Кавказ и Левант. България се намира в една от тези точки и е на пътя на очевидния интерес на Турция да се разширява на Балканите. И очевидно трябва да светне червена лампа, че е на пътя на този разширяващ се интерес, обясни той.

Турция е много голям печеливш от всичко това, но отношенията Америка - Турция, ще определят и вътрешните отношения в НАТО. Погледът на Анкара не е обърнат на север. Там интересите са в друга посока, защото Ердоган е достатъчно обигран, за да знае къде ще има истинска тежест. Анкара ще търси влияние там, където може да се утвърди като водеща сила, затова не споделям тези паники, които носим вече столетия, а трябва да гледаме напред, контрира Елена Поптодорова.

Трябва да се разпределят чисто военните отговорности по защитата на евроатлантическото, трансатлантическото пространство. Европа ще трябва да поеме конвенционалната част, а САЩ - стратегическата, обясни тя.