Трима загинаха при руски удар в Донецка област, сред жертвите е 15-годишно момиче

Нощните атаки засегнаха няколко населени места в Източна Украйна, а местните власти съобщават и за ранени и сериозни разрушения.

Трима души, сред които 15-годишно момиче, са загинали при руски удари в украинската Донецка област през изминалата нощ, съобщиха местните власти. При атаките са ранени и други цивилни, а десетки жилищни сгради и обекти от гражданската инфраструктура са били повредени.

По данни на украинските власти ударите са били нанесени по няколко населени места в региона, който остава една от най-горещите точки на фронта. Спасителни екипи са работили през цялата нощ, за да окажат помощ на пострадалите и да разчистят разрушените сгради. Русия продължава да засилва въздушните си атаки срещу украински градове с дронове и ракети. Освен Донецка област, през последните дни под обстрел попаднаха Киев, Харков и други населени места, като жертвите и разрушенията продължават да се увеличават, съобщава БТА.

Украинските власти отново призоваха западните си съюзници за допълнителни системи за противовъздушна отбрана, посочвайки, че зачестилите масирани въздушни удари затрудняват защитата на цивилното население.