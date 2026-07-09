Най-малко четирима загинаха при срутване на сграда в Делхи

Спасителните екипи продължават да издирват затрупани под отломките, а причините за инцидента се разследват

Най-малко четирима души са загинали, а още толкова се смятат за затрупани след срутването на сграда в индийската столица Делхи, съобщиха местните власти. На мястото продължава мащабна спасителна операция с участието на пожарникари, полиция и екипи на Националните сили за реагиране при бедствия. Инцидентът е станал в северозападната част на града, където многоетажна сграда се е срутила внезапно. Спасителите използват специализирана техника, за да разчистят отломките, като работят внимателно заради опасения, че под тях има оцелели.

Причините за трагедията все още се изясняват. Разследващите проверяват дали проливните мусонни дъждове или евентуални нарушения при строителството са допринесли за срутването на сградата. Подобни инциденти не са рядкост в Индия, където незаконното строителство, слабият контрол върху строителните стандарти и лошата поддръжка на сградите често водят до тежки трагедии. Властите не изключват броят на жертвите да нарасне с напредването на спасителната операция, съобщава БТА.