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Пожар избухна в логистичен център край Милано (Видео)

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КАДЪР: Екс/@TgrRaiLombardia

Пламъците обхванаха склад с площ около 8000 кв. метра, а десетки пожарникари се бориха с огъня

Голям пожар избухна в логистичен център в северната част на италианския град Милано, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали.

Огънят е обхванал склад на международна логистична компания с площ около 8000 квадратни метра в квартал „Бовиза“, като над района се издигнаха гъсти облаци черен дим. 

На място незабавно са изпратени десетки пожарникари, които в продължение на часове се опитват да овладеят пламъците. Районът е отцепен от силите на гражданската защита и общинската полиция, а движението в близост до склада е ограничено като предпазна мярка. По първоначална информация няма данни за загинали или пострадали.

Причините за пожара все още не са установени и предстои да бъдат изяснени в рамките на започналото разследване, пише БТА. 

КАДЪР: Екс/@TgrRaiLombardia

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