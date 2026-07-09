Пожар избухна в логистичен център край Милано (Видео)

Пламъците обхванаха склад с площ около 8000 кв. метра, а десетки пожарникари се бориха с огъня
Голям пожар избухна в логистичен център в северната част на италианския град Милано, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали.
Огънят е обхванал склад на международна логистична компания с площ около 8000 квадратни метра в квартал „Бовиза“, като над района се издигнаха гъсти облаци черен дим.
На място незабавно са изпратени десетки пожарникари, които в продължение на часове се опитват да овладеят пламъците. Районът е отцепен от силите на гражданската защита и общинската полиция, а движението в близост до склада е ограничено като предпазна мярка. По първоначална информация няма данни за загинали или пострадали.
Причините за пожара все още не са установени и предстои да бъдат изяснени в рамките на започналото разследване, пише БТА.