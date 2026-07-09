Пожар избухна в логистичен център край Милано (Видео)

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Пламъците обхванаха склад с площ около 8000 кв. метра, а десетки пожарникари се бориха с огъня

Голям пожар избухна в логистичен център в северната част на италианския град Милано, съобщиха местните власти. Няма данни за пострадали.

Огънят е обхванал склад на международна логистична компания с площ около 8000 квадратни метра в квартал „Бовиза“, като над района се издигнаха гъсти облаци черен дим. Incendio in zona Bovisa a Milano, il time-lapse dalla Torre Rai pic.twitter.com/Doq9y79bIl — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) July 8, 2026

На място незабавно са изпратени десетки пожарникари, които в продължение на часове се опитват да овладеят пламъците. Районът е отцепен от силите на гражданската защита и общинската полиция, а движението в близост до склада е ограничено като предпазна мярка. По първоначална информация няма данни за загинали или пострадали.