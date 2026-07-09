Одеса обяви ден на траур след смъртоносния руски удар

Четирима души загинаха, а шестима бяха ранени при атаката срещу украинския черноморски град.

В Одеса днес е обявен ден на траур в памет на четиримата души, загинали при руския ракетен удар, нанесен срещу украинския черноморски град в сряда. В знак на почит националните и общинските знамена са свалени наполовина, а развлекателните прояви са отменени. По данни на местните власти при атаката са загинали четирима души, а шестима са били ранени. Ракетата е поразила обект на гражданската инфраструктура и бензиностанция, като са нанесени сериозни материални щети. Спасителни екипи са работили през цялата нощ за ликвидиране на последиците от удара.

Одеса остава една от най-често атакуваните украински черноморски градове от началото на войната. През последните седмици Русия засили въздушните си удари срещу украински градове и инфраструктура, а украинските власти отново призоваха международните си партньори за допълнителни системи за противовъздушна отбрана, съобщи БТА.