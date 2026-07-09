Жандармерист от Бургас три седмици ще пази Париж

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Жандармерист от Бургас три седмици ще е част от международен екип, който ще пази Париж. Старши полицай Георги Карагеоргиев ще помага на полицията във френската столица в туристическите зони.

В следващите 3 седмици, той и униформени от Кипър, Швейцария, Португалия и Италия ще работят по график със свои колеги от Парижката дирекция за обществена сигурност (DSPAP - Direction de la Sécurité de Proximité de l'Agglomération Parisienne). Смесеният екип ще е сформиран в рамките на правомощията на общите европейски бригади.

Префектурата на полицията на Париж приветства инициативата и пожела успех на екипа в общата работа.