Световните медии: Срещата на НАТО в Анкара премина под знака на разходите за отбрана и подкрепата за Украйна

Водещите издания акцентират върху натиска за по-високи военни бюджети, единството на Алианса и ключовата роля на Турция като домакин

Световните медии отделят широко внимание на приключилата среща на върха на НАТО в Анкара, като основните акценти в публикациите са увеличаването на разходите за отбрана, бъдещата подкрепа за Украйна и демонстрирането на единство в рамките на Алианса, съобщи БТА.

Според анализите на международни издания като Reuters, BBC и Financial Times лидерите на 32-те държави членки са потвърдили курса към по-силна колективна отбрана и по-голяма финансова ангажираност на европейските съюзници. Сред основните теми е била и целта страните постепенно да достигнат разходи за отбрана в размер на 5% от брутния си вътрешен продукт, както и ускоряването на производството на военна техника и боеприпаси. В публикациите широко място е отделено и на Украйна. Лидерите на НАТО са потвърдили, че военната и политическата подкрепа за Киев ще продължи, като са обсъдени и възможности за разширяване на помощта в дългосрочен план.

Част от коментарите обръщат внимание и на Турция, която за втори път е домакин на среща на върха на НАТО след форума в Истанбул през 2004 г. Според анализаторите Анкара затвърждава ролята си на важен фактор за сигурността на югоизточния фланг на Алианса и като мост между Европа, Азия и Близкия изток. Според повечето международни анализатори форумът няма да бъде запомнен с едно конкретно решение, а с ясния сигнал, че НАТО ускорява усилията си за укрепване на отбранителните способности и адаптиране към новата среда за сигурност, предаде БТА.