Тръмп не е решил дали да изтегли американските войски от Гренландия

Не съм решил още дали да изтегля американските военнослужещи от Гренландия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.
"От Иран ми се обадиха преди малко - искат сделка", каза по-рано пред репортери той, цитира БТА.
Тръмп се прибра в САЩ, като кацна във Великобритания на връщане от срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. Пи Ей Мидия и ДПА отбелязват, че Милдънхол е обичайна спирка за презареждане.
Американският държавен глава заяви, че е спрял в Обединеното кралство "в името на доброто старо време".
Новото му изказване тази седмица, че Гренландия трябва да е под контрола на САЩ, а не на Дания, предизвика остра реакция от страна на датския министър-председател Мете Фредериксен в Анкара.
Тя заяви, че Дания е готова да защити всеки сантиметър от територията на НАТО.