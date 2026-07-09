Тръмп не е решил дали да изтегли американските войски от Гренландия

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Не съм решил още дали да изтегля американските военнослужещи от Гренландия. Това заяви американският президент Доналд Тръмп, цитиран от Ройтерс.

"От Иран ми се обадиха преди малко - искат сделка", каза по-рано пред репортери той, цитира БТА.

Тръмп се прибра в САЩ, като кацна във Великобритания на връщане от срещата на върха на НАТО в турската столица Анкара. Пи Ей Мидия и ДПА отбелязват, че Милдънхол е обичайна спирка за презареждане.

Американският държавен глава заяви, че е спрял в Обединеното кралство "в името на доброто старо време".

Новото му изказване тази седмица, че Гренландия трябва да е под контрола на САЩ, а не на Дания, предизвика остра реакция от страна на датския министър-председател Мете Фредериксен в Анкара.

Тя заяви, че Дания е готова да защити всеки сантиметър от територията на НАТО.