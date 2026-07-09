Ердоган подари пистолети и луксозни химикалки на лидерите от срещата на НАТО

Персонализираните подаръци предизвикаха широк отзвук, а в някои държави оръжията дори не могат да бъдат внесени заради местното законодателство

Турският президент Реджеп Ердоган е подарил гравирани пистолети и луксозни химикалки на държавните и правителствените ръководители, участвали в срещата на върха на НАТО в Анкара, съобщи БТА.

Необичайният дипломатически жест бързо привлече вниманието на международните медии и предизвика коментари за избора на подобен подарък.

Според британския премиер Киър Стармър всеки лидер е получил пистолет с гравирано собствено име, придружен от кутия с луксозна химикалка. Оръжието обаче не е успяло да стигне до Великобритания, тъй като британското законодателство не позволява вноса на подобен подарък. Затова пистолетът ще остане в Турция и ще бъде демонтиран.

Подаръците са били връчени в рамките на двудневната среща на върха, която Турция организира за първи път от 2004 г. насам. Освен официалните заседания, Реджеп Тайип Ердоган и съпругата му Емине Ердоган бяха домакини на тържествена вечеря и прием за лидерите на страните членки.

Срещата на НАТО беше доминирана от темите за увеличаването на разходите за отбрана, продължаващата подкрепа за Украйна и укрепването на отбранителната индустрия на Алианса. На този фон необичайният избор на подаръци също намери място в международното отразяване, като редица медии отбелязаха символиката на гравираните оръжия, връчени на лидерите на военния съюз. Жестът е сред най-коментираните любопитни моменти от форума.