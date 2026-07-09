Италиански фермер получи 16 години затвор за смъртта на индийски работник, оставен без медицинска помощ

Случаят със Сатнам Сингх разтърси Италия, предизвика масови протести и отново насочи вниманието към експлоатацията на сезонни работници в земеделието

Италиански съд осъди на 16 години затвор фермера Антонело Ловато за смъртта на 31-годишния индийски работник Сатнам Сингх, който почина, след като беше тежко ранен по време на работа, а работодателят му не потърсил навреме медицинска помощ.

Трагедията се разиграла през юни 2024 г. във ферма в област Лацио, южно от Рим. По време на работа в оранжерия ръката на Сатнам Сингх била откъсната от селскостопанска машина. Вместо незабавно да извика линейка, Антонело Ловато качил тежко пострадалия мъж и съпругата му в автомобил, оставил ги пред дома им и си тръгнал. Според разследването откъснатата ръка била поставена в пластмасова касетка за плодове. Два дни по-късно Сингх починал в болница от масивна кръвозагуба, разказа БТА.

По време на процеса експерти свидетелстваха, че работникът е имал реален шанс да оцелее, ако беше получил своевременна медицинска помощ. Именно това е една от причините съдът да наложи тежка ефективна присъда на фермера.

Случаят предизвика огромно обществено възмущение в Италия. Президентът Серджо Матарела определи случилото се като „варварство", а премиерът Джорджа Мелони призова за безкомпромисна борба с незаконната експлоатация на работници. Хиляди хора излязоха на протести в Рим и други градове, настоявайки за по-строг контрол върху условията на труд в земеделието.

Разследването отново насочи вниманието към т.нар. система „капоралато" - незаконна практика, при която посредници наемат мигранти за тежък физически труд срещу ниско заплащане, без трудови договори и при лоши условия на живот. Според синдикатите десетки хиляди сезонни работници в Италия продължават да бъдат жертва на подобна експлоатация.

Присъдата срещу Антонело Ловато се определя като една от най-строгите по подобен случай през последните години и според наблюдатели може да се превърне в прецедент в борбата срещу трудовата експлоатация на мигранти в Италия.