Върховният съд в Сеул потвърди 7-годишната присъда на бившия президент Юн Сук-йол

Магистратите окончателно признаха за виновен отстранения държавен глава по дело, свързано с обявеното военно положение през 2024 г. Той остава зад решетките и е подсъдим по още няколко дела.

Върховният съд на Южна Корея окончателно потвърди седемгодишната присъда на бившия президент Юн Сук-йол по обвинения, свързани с действията му след обявяването на военно положение в края на 2024 г., съобщи БТА. Решението оставя в сила постановената през април присъда на Апелативния съд в Сеул и представлява пореден тежък удар за бившия държавен глава. Според съда Юн е възпрепятствал органите на реда при опитите им да го задържат, изготвял е неистински официални документи, не е спазил законовата процедура за въвеждане на военно положение, която изисква одобрение от правителството, и е разпространявал невярна информация пред чуждестранни медии. Върховните магистрати са приели, че при разглеждането на делото не са допуснати нарушения на закона и няма основания присъдата да бъде отменена.

Прокуратурата настояваше Юн да получи 10 години затвор, аргументирайки се, че е злоупотребил с президентските си правомощия и е нанесъл сериозни вреди на държавните институции. Защитата му обяви, че ще сезира Конституционния съд с искане да бъде проверена конституционността на решението.

Това не е единственото наказание за бившия президент. През февруари той беше осъден на доживотен затвор по отделно дело за ръководене на опит за метеж, свързан със същото обявяване на военно положение. Освен това срещу него се водят още няколко съдебни производства по различни обвинения, включително за злоупотреба с власт. Политическата криза в Южна Корея започна през декември 2024 г., когато Юн Сук-йол неочаквано въведе военно положение с мотива, че трябва да защити страната от „антидържавни сили". Решението беше отменено само след няколко часа от парламента, а впоследствие президентът беше отстранен от длъжност чрез импийчмънт. Случаят се превърна в едно от най-сериозните изпитания за южнокорейската демокрация от десетилетия насам.