Русия: Задържан е мъж, подготвял убийството на високопоставен военен

Москва твърди, че зад плана стои украинското разузнаване, а задържаният е трябвало да извърши покушението срещу обещание за пари и документи за пребиваване в Европа.

Руската Федерална служба за сигурност (ФСС) съобщи, че е предотвратила опит за убийството на високопоставен руски военен и е задържала чужд гражданин, заподозрян в подготовката на покушението, съобщи БТА. Според руските власти мъжът е действал по указания на украинските специални служби.

По данни на ФСС заподозреният е влязъл в Русия по-рано тази година и по инструкции на свои координатори е взел от тайник пистолет със заглушител и боеприпаси. След това е наблюдавал придвижването, дома и работното място на набелязания офицер, за да подготви нападението. Руските служби твърдят, че оръжието е било иззето при ареста му. Според разследващите задържаният е бил вербуван извън Русия, като в замяна на изпълнението на задачата му били обещани финансово възнаграждение, както и съдействие за получаване на статут на бежанец и право на пребиваване в държава от Европейския съюз. Срещу него е образувано наказателно производство по обвинения, свързани с подготовка на терористичен акт и незаконно притежание на оръжие, предаде БТА.

Това е поредното подобно съобщение на руските служби през последните месеци. Москва нееднократно обвинява украинските специални служби в организиране на покушения срещу високопоставени военни и държавни представители. През март директорът на ФСС Александър Бортников обяви, че ще бъдат засилени мерките за сигурност около висшите военни след серия убийства и опити за атентати, за които Русия обвинява Киев.

До момента украинските власти не са коментирали последните твърдения на ФСС. И при предишни подобни случаи Киев или е отказвал коментар, или е отхвърлял обвиненията на Москва.