25 години след смъртта на жена мистерията около случая отново се разплита

Смъртта на 29-годишната Ронда Андерсън, която преди 25 години беше определена като трагичен инцидент, отново привлече обществено внимание след осъдителната присъда срещу бившия ѝ партньор Майкъл Томпсън за убийството на втората му съпруга.

Андерсън е открита мъртва във ваната в дома си в Нортхамптън, като във водата е намерен включен в контакта касетофон. След разследване съдебният лекар тогава заключава, че става дума за нещастен случай, причинен от токов удар, съобщава "Дейли мейл".

Случаят беше преразгледан, след като 56-годишният Томпсън беше признат за виновен за изнасилването и убийството на втората си съпруга Кимбърли Томпсън през август 2024 г. Според прокуратурата той е инсценирал местопрестъплението така, че смъртта да изглежда като самоубийство, мотивиран от ревност и финансов спор около предстоящия им развод.

По време на процеса свидетели разказаха, че Кимбърли нееднократно е споделяла опасения, че ако го напусне, Томпсън ще я убие. Нейни близки заявиха пред полицията, че тя е чувала слухове, че той може да е замесен и в смъртта на първата си партньорка.

След новото разследване полицията в Нортхамптъншър арестува Томпсън и по подозрение за убийството на Ронда Андерсън. Разследващите прегледаха всички материали по случая отпреди 25 години и отправиха нов призив към свидетели да предоставят информация.

Въпреки това полицията съобщи, че не са открити достатъчно доказателства, които да подкрепят повдигането на обвинения във връзка със смъртта на Андерсън. Разследването е прекратено и срещу Томпсън няма да бъдат предприемани допълнителни действия по този случай.

През годините съседи на Андерсън многократно са изразявали съмнения относно официалната версия за трагедията. Един от първите хора, открили тялото ѝ, разказва, че още тогава е смятал обстоятелствата за подозрителни заради малката баня и начина, по който е бил поставен касетофонът. Други съседи си спомнят, че младата жена е планирала да си вземе вана и да слуша музика, докато децата ѝ били при баща си.

В официалното си изявление главният разследващ инспектор Тори Харисън заяви, че случаят е бил внимателно преразгледан, но събраните доказателства не са достатъчни за наказателно преследване. Томпсън предстои да получи присъдата си за убийството на Кимбърли Томпсън.