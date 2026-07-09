US удари прекъснаха жп връзката към погребението на Али Хаменей

Часове преди погребението на върховния лидер на Иран Али Хаменей американски въздушни удари прекъснаха железопътната връзка между Техеран и свещения град Мешхед, където трябва да бъде погребан аятолахът, съобщи БТА.

Иранските железници обявиха, че движението на пътническите влакове е временно спряно заради поражения по релсовия път, а пътниците ще бъдат превозвани с автобуси до възстановяването на линията.

По информация на иранските власти ударът е засегнал участък от железопътната инфраструктура по маршрута към Мешхед - втория по големина град в страната и едно от най-свещените места за шиитите. От железопътната компания определиха атаката като „престъпно нападение на американско-израелския враг" и увериха, че аварийни екипи вече работят по възстановяването на трасето.

Погребението на Али Хаменей е кулминацията на шестдневните траурни церемонии, започнали след смъртта му при въздушните удари в първия ден на войната. По негово желание той ще бъде погребан в Мешхед, близо до светилището на имам Реза - едно от най-почитаните места в шиитския ислям, което ежегодно привлича милиони поклонници.

Междувременно напрежението в региона продължава да расте. Според Вашингтон последните удари са били насочени срещу десетки ирански военни обекти в отговор на нападенията срещу търговски кораби в Ормузкия проток. Иран отговори с атаки срещу американски военни обекти в Кувейт, Катар и Бахрейн, което постави под въпрос възможността за подновяване на преговорите между двете страни.