Жертвите на земетресенията във Венецуела вече са 3811

Властите предупреждават, че броят на загиналите може да продължи да расте, докато спасителните екипи все още издирват хора под руините. Международната помощ за възстановяването на страната се разширява.

Броят на загиналите при двете силни земетресения, които разтърсиха Венецуела на 24 юни, достигна 3811 души, а ранените вече са 16 740, съобщи БТА, позовавайки се на официални данни на властите. Без дом остават 17 907 души, а хиляди семейства продължават да живеят във временни убежища.

Последните данни бяха оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, който уточни, че спасителните операции продължават, макар надеждите за откриване на оцелели да намаляват с всеки изминал ден. Най-тежко засегнати остават столицата Каракас и крайбрежният щат Ла Гуайра, където хиляди сгради бяха разрушени или сериозно повредени.

Междувременно временният президент Делси Родригес отправи нов призив към международната общност да бъдат освободени замразени венецуелски държавни активи, за да могат средствата да бъдат използвани за възстановяването на страната. По думите ѝ Венецуела разполага с достатъчно финансови ресурси в чужбина, но достъпът до тях е ограничен заради международните санкции. Тя призова и Банк ъв Ингланд да освободи около 31 тона венецуелско злато, което се съхранява в трезорите ѝ, както и Международния валутен фонд да деблокира средства за подпомагане на възстановяването.

Двете земетресения с магнитуд 7,2 и 7,5 станаха с интервал от едва няколко десетки секунди и се превърнаха в най-разрушителното природно бедствие във Венецуела от повече от век. Освен огромните материални щети, здравните власти предупреждават и за риск от разпространение на зарази в препълнените временни центрове за настаняване, където продължават да живеят хиляди останали без дом хора. Международни организации, сред които ООН и Панамериканската здравна организация, вече оказват помощ с медицински екипи, оборудване и хуманитарни доставки.