Наводненията в Южен Китай взеха най-малко 39 жертви

Тропическата буря „Майсак" предизвика мащабни разрушения, а спасителните екипи продължават издирването на девет души в неизвестност.

Най-малко 39 души са загинали, а деветима се водят в неизвестност след тежките наводнения в Южен Китай, причинени от тропическата буря „Майсак", съобщи БТА, позовавайки се на китайските власти. Най-сериозно е засегната автономната област Гуанси, където поройните дъждове предизвикаха преливане на реки, свлачища и сериозни щети по инфраструктурата.

По данни на властите повече от 130 000 души са били евакуирани, а хиляди спасители с помощта на армията продължават да издирват блокирани хора и да доставят хуманитарна помощ в откъснатите населени места. Наводненията са разрушили жилища, пътища и земеделски площи, предаде БТА.

Метеоролозите предупреждават, че опасността все още не е отминала. Очаква се нов тайфун да достигне китайското крайбрежие през следващите дни, което може да донесе нови проливни валежи и да усложни още повече обстановката. Според експерти зачестяващите екстремни метеорологични явления са свързани с промените в климата.