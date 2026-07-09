ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проф. Елиза Стефанова подаде оставка като шеф на А...

Времето София 25° / 25°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23193894 www.24chasa.bg

Наводненията в Южен Китай взеха най-малко 39 жертви

928
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: Ройтерс

Тропическата буря „Майсак" предизвика мащабни разрушения, а спасителните екипи продължават издирването на девет души в неизвестност.

Най-малко 39 души са загинали, а деветима се водят в неизвестност след тежките наводнения в Южен Китай, причинени от тропическата буря „Майсак", съобщи БТА, позовавайки се на китайските власти. Най-сериозно е засегната автономната област Гуанси, където поройните дъждове предизвикаха преливане на реки, свлачища и сериозни щети по инфраструктурата.

По данни на властите повече от 130 000 души са били евакуирани, а хиляди спасители с помощта на армията продължават да издирват блокирани хора и да доставят хуманитарна помощ в откъснатите населени места. Наводненията са разрушили жилища, пътища и земеделски площи, предаде БТА.

Метеоролозите предупреждават, че опасността все още не е отминала. Очаква се нов тайфун да достигне китайското крайбрежие през следващите дни, което може да донесе нови проливни валежи и да усложни още повече обстановката. Според експерти зачестяващите екстремни метеорологични явления са свързани с промените в климата.

СНИМКА: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Свят

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-ото Народно събрание