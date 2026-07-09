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Еди Рама защити държавната подкрепа за концерта на Кание Уест, Албания очаква 100 млн. евро приходи

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Кание Уест КАДЪР: Туитър/Pop Base

Албанският премиер Еди Рама защити решението на правителството да отпусне 4 милиона евро за организирането на концерта на американския рапър Кание Уест, известен още като Йе. В публикация във „Фейсбук", цитирана от „Дойче веле", той заяви, че инвестицията е оправдана и ще донесе значителни ползи за страната.

По думите на Рама средствата са били отпуснати в последния момент, за да се предотврати евентуална отмяна на концерта и да не бъде компрометиран имиджът на Албания пред близо 25 000 чуждестранни посетители от около 80 държави, които вече са закупили билети.

Концертът е насрочен за 11 юли и ще се проведе в покрайнините на Тирана на специално изграден временен стадион. Албания прие да бъде домакин на събитието, след като редица държави отказаха да организират негови изяви.

През последните години Кание Уест предизвика множество обществени реакции заради антисемитски изказвания, похвали към Адолф Хитлер и използване на нацистка символика. Впоследствие той се разграничи от част от поведението си, като го свърза с биполярното разстройство, за което твърди, че страда.

Франция, Великобритания, Австралия и Полша са сред страните, които забраниха негови концерти или не му позволиха да влезе на тяхна територия. Въпреки това през последната година изпълнителят изнесе концерти в други държави, сред които и Турция, пише БТА.

Според албанското правителство концертът ще има значителен икономически ефект. Очакванията са събитието да генерира около 100 милиона евро приходи за местната икономика чрез ръст на туристите, нощувките и потреблението около датата на концерта.

Кание Уест КАДЪР: Туитър/Pop Base

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