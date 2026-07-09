Китай ще развива стратегически способности в сферата на метеорологията до 2030 г.

Китайската администрация за метеорология и Държавната комисия за развитие и реформа заедно публикуваха „План за развитие на метеорологията в страната за периода на 15-ия петгодишен план".

В документа се посочва, че до 2030 г. способностите на страната за наблюдение, прогнозиране и предупреждение за екстремни метеорологични явления ще бъдат значително подобрени, а цялостният потенциал и международното влияние в областта на метеорологията ще нараснат значително.

До 2030 г. ключови науки и технологии на метеорологията ще постигнат важен напредък. Изкуственият интелект ще бъде дълбоко интегриран в различни приложни сценарии. Освен това ще се търси и постигането на значителен напредък в изготвянето на прогнози за земната система и в изграждането на платформа за данни. Научно-техническите умения на страната, както и капацитетът за наблюдение и прогнозиране в областта на метеорологията, ще бъдат на ниво, отговарящо на световните стандарти.