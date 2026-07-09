Бразилия одобри експулсирането на руснак, издирван от САЩ по обвинения в шпионаж

Бразилските власти одобриха експулсирането на руския гражданин Сергей Владимирович Черкасов, когото САЩ обвиняват, че е действал като агент на руското разузнаване под прикритието на бразилски студент, предаде Франс прес.

Черкасов е задържан в Бразилия от 2022 г. и е в центъра на спор между Вашингтон и Москва. САЩ настояват той да бъде екстрадиран по обвинения в шпионаж, докато Русия иска връщането му във връзка с дело за наркотрафик.

В решението, публикувано в бразилския Държавен вестник, не се посочва в коя държава ще бъде експулсиран 40-годишният руснак. Посочва се обаче, че той трябва първо да изтърпи наложената му през 2022 г. 15-годишна присъда за измама с самоличност или да получи съдебно разрешение да напусне страната.

Черкасов беше задържан през април 2022 г. в Нидерландия, след като се представяше за бразилски студент, приет в магистърска програма. Според нидерландските власти той е агент на руското военно разузнаване ГРУ, който е направил опит да проникне в Международния наказателен съд в Хага, където се разследват предполагаеми военни престъпления, извършени в Украйна.

След ареста си той беше върнат в Бразилия, където бе осъден за използване на фалшива самоличност.

През 2023 г. Съединените щати повдигнаха обвинения срещу Черкасов, според които в периода 2018–2020 г. той е действал като нелегален агент на руското разузнаване, представяйки се за докторант в американски университет, пише БТА. По данни на Вашингтон той е събирал информация за американски граждани и я е предавал на руските си ръководители.