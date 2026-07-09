Потребителското доверие в Макао се подобрява през второто тримесечие

Потребителското доверие в специалния административен район Макао бележи леко подобрение през второто тримесечие на 2026 г., показва проучване на Университета за наука и технологии в Макао.

Общият индекс на потребителското доверие нараства с 1,25% спрямо предходното тримесечие до 97,99 пункта. По използваната методология стойност под 100 означава недостатъчно доверие, а над 100 – положителни потребителски нагласи. Изследването е проведено сред 832 жители на възраст над 18 години между 1 и 15 юни.

И шестте основни показателя отчитат подобрение, като най-силен ръст има при очакванията за цените, заетостта и жизнения стандарт. По-умерено се повишава доверието към местната икономика, инвестициите на фондовия пазар и покупките на жилища.