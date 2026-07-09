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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23194105 www.24chasa.bg

Хибридна пшеница дава солидна реколта близо в полупустините на Северозападен Китай

КМГ

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Снимка: Китайска медийна група

Експериментално отглеждане на хибридна пшеница в покрайнините на пустинята Такламакан в Синдзян показва, че засолени и сухи земи могат успешно да бъдат използвани за земеделие.

Новият сорт Дзинмай 189, разработен за девет години от Пекинската академия по земеделие и горско стопанство, дава добив от над 5250 кг на хектар – с около 750 кг повече от традиционните сортове в района. Хибридната пшеница е устойчива на суша, засолени почви, болести и ниски температури, а мощната ѝ коренова система спомага за стабилизирането на пясъците и подобряването на почвата.

Проектът, стартирал през 2023 г., обхваща над 6667 хектара край пустинята при стриктно спазване на екологичните ограничения. Изследователите използват молекулярна биология, изкуствен интелект и биотехнологии, за да повишат добивите и да разширят възможностите за устойчиво земеделие в полупустинни райони.

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Това съдържание е подготвено от журналисти на Китайската медийна група.

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