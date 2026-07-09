Анди Бърнам остава единствен кандидат за лидер на британските лейбъристи и премиер

Във Великобритания започна процедурата по издигане на кандидатури за нов лидер на Лейбъристката партия, който ще поеме и поста министър-председател след оставката на Киър Стармър. Очакванията са изборът да премине без реална конкуренция, след като всички останали потенциални претенденти се отказаха от участие, съобщи Асошиейтед прес.

Единственият кандидат е бившият кмет на Голям Манчестър Анди Бърнам. За да бъде официално допуснат до надпреварата, той трябва да получи подкрепата на поне 80 депутати от Лейбъристката партия – праг, който според британски медии се очаква да бъде преодолян без затруднения.

Сред отказалите се е и бившият министър на отбраната Ал Карнс. В свое изявление той посочи, че страната няма нужда от продължителни вътрешнопартийни спорове и изрази пълната си подкрепа за кандидатурата на Бърнам.

Процедурата по номиниране ще продължи до 16 юли. Ако не се появят други кандидати, Бърнам може да бъде избран за лидер още на следващия ден, а официално да встъпи в длъжност като министър-председател след среща с крал Чарлз III на 20 юли.

Киър Стармър обяви през юни, че ще се оттегли веднага след избирането на свой наследник. Той заемаше премиерския пост от юли 2024 г., но подаде оставка след две години управление, белязани от спад в обществената подкрепа и вътрешнопартийно недоволство.

Анди Бърнам се завърна в парламента след почти десетилетие начело на Голям Манчестър, след като спечели частични парламентарни избори миналия месец. Той обещава ускоряване на икономическия растеж чрез модел, който нарича „манчестъризъм" – съчетание от активна роля на държавата, привличане на частни инвестиции, мащабни инфраструктурни проекти и по-голяма децентрализация, пише БТА.

Бърнам заявява, че ще запази настоящия курс на Великобритания във външната политика, включително твърдата подкрепа за НАТО, ядреното възпиране, стратегическото партньорство със САЩ и помощта за Украйна.