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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23194201 www.24chasa.bg

Иран: Атакувахме с дронове US системи "Пейтриът" в Кувейт

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Иранската армия обяви официално днес, че е атакувала с дронове камикадзе американски системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", разположени в Кувейт, сателитна система за ранно предупреждение в Катар и армейски склад за гориво в Бахрейн, предадоха Ройтерс и Франс прес, като се позоваха на ирански държавни медии.

Тези нападения са били в отговор на американските въздушни удари по-рано през деня, отбелязват медиите в Техеран, цитирани от БТА. 

Армията заяви, че "използвала голям брой дронове камикадзе от различен тип в продължение на атаките, извършвани от армията на Ислямска република Иран срещу американски бази в региона“.

По-рано днес иранският елитен Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) обяви, че е ударил военни бази на САЩ в Кувейт и Бахрейн в отговор на поредната вълна американски атаки срещу цели в Иран, съобщиха агенциите, като се позоваха на държавната телевизия на Ислямската република (ИРИБ).

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