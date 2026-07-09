Иран привика британския посланик заради обвинения на Лондон в намеса в сигурността на Великобритания

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Иранското външно министерство привика британския посланик в Техеран, за да връчи официален протест срещу това, което определи като „необосновани обвинения" за иранско участие в дейности, застрашаващи сигурността на Великобритания, съобщи държавната агенция ИРНА.

Ходът на Техеран е в отговор на решението на британските власти да привикат иранския шарже д'афер в Лондон, след като двама румънски граждани бяха осъдени за нападение с нож срещу британско-ирански журналист през 2024 г.

Според британските власти атаката е била извършена по поръчка на Иран. Техеран категорично отхвърля тези обвинения.

Генералният директор за Западна Европа в иранското външно министерство Алиреза Юсефи връчи на британския посланик протестна нота, в която обвинява Лондон, че отправя неоснователни твърдения и се опитва да отклони вниманието от други проблеми, пише БТА. В документа Иран призовава Великобритания да прекрати предоставянето на убежище на лица и организации, които определя като „терористични мрежи", действащи срещу Ислямската република.