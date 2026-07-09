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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23194373 www.24chasa.bg

Германия договори със САЩ придобиването на ракети „Томахок“

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Фридрих Мерц Снимка: Снимка: КМГ

Германия е постигнала споразумение със Съединените щати за придобиването и разполагането на американски крилати ракети „Томахок" на германска територия. Това съобщи германският канцлер Фридрих Мерц пред Бундестага, цитиран от Ройтерс.

По думите му договореността е финализирана по време на срещата му с представители на американската администрация в кулоарите на срещата на върха на НАТО в Анкара.

„Така запълваме критична стратегическа празнина в нашата отбрана, като едновременно с това продължаваме да разработваме собствени европейски системи и да ги разполагаме в Европа", заяви Мерц.

Бъдещето на разполагането на ракетите „Томахок" беше поставено под въпрос, след като през май президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви планове за намаляване на американското военно присъствие в Германия. Това породи съмнения дали ще бъде реализирано намерението на предишната администрация за разполагане на американски батальон, въоръжен с ракети с голям обсег, пише БТА.

Берлин разглежда придобиването на системите като важен елемент от укрепването на възпирането срещу Русия до момента, в който европейските държави разработят собствени оръжия с подобни способности.

Ракетите „Томахок" са американски крилати ракети с голям обсег, способни да поразяват цели на разстояние над 1500 километра с висока точност. Те могат да бъдат изстрелвани от кораби, подводници и наземни пускови установки и от десетилетия са сред основните средства за далекобойни удари на въоръжените сили на САЩ.

Фридрих Мерц

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