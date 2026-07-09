Тръмп: Испания прие искането за по-голям принос към НАТО

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Испания „напълно се е реабилитирала", след като е приела това, което той определи като „искане за голямо плащане" в рамките на НАТО, предаде испанската агенция ЕФЕ.

Изказването беше направено на борда на президентския самолет „Еър форс 1" по време на полета от Анкара към Вашингтон след срещата на върха на Алианса. Тръмп не уточни какво конкретно включва договореността, нито даде подробности за евентуално споразумение с Мадрид.

„Имах проблеми с Испания и все още имам, но днес Испания напълно се реабилитира. Те бяха много щедри и се съгласиха с искане за голямо плащане", заяви американският президент.

По-рано той отново отправи критики към испанското правителство, обвинявайки го, че не е подкрепило позицията на Вашингтон по отношение на Иран. В същото време Тръмп похвали съюзниците за „огромното единство", демонстрирано по време на срещата на върха на НАТО.

Основният спор между Вашингтон и Мадрид досега беше отказът на Испания да се ангажира с достигането на разходи за отбрана в размер на 5% от брутния вътрешен продукт – цел, подкрепяна от САЩ. Правителството на премиера Педро Санчес поддържа позицията, че подобно увеличение не е необходимо, за да изпълни страната поетите в НАТО ангажименти за военни способности.

Коментарите на Тръмп дойдоха в отговор на въпрос дали САЩ биха изпълнили задълженията си по член 5 от Северноатлантическия договор към държави, които не подкрепят американската политика спрямо Иран, пише БТА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че срещата на върха в Анкара е била насочена към ускоряване на усилията за увеличаване на разходите за отбрана до 5% от БВП. По думите му европейските съюзници и Канада вече предприемат стъпки за поемане на по-голям дял от общата отбрана.