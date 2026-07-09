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11 души пострадаха при пожар край Атина, трима са в критично състояние

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Пожарът в Атина е избухнал в промишлени площи, в които се съхраняват леснозапалими материали.

Най-малко 11 души пострадаха при голям пожар в промишлена зона в град Аспропиргос, западно от Атина, съобщават гръцките медии.

Пожарът е избухнал тази сутрин по все още неизяснени причини. По информация на телевизия „Скай" огънят е обхванал промишлени площи, в които се съхраняват леснозапалими материали.

На място са изпратени 75 пожарникари с 20 противопожарни автомобила, както и хеликоптер, който участва в гасенето.

Властите задействаха системата за спешни предупреждения 112 и призоваха жителите да се отдалечат от района. Движението на превозни средства в района е преустановено.

Всички пострадали са откарани в болница. По данни на гръцките медии трима от тях са в критично състояние и са интубирани, пише БТА.

Според информация на изданието „Прото тема" в района на пожара има цистерна с пропан, което допълнително усложнява работата на спасителните екипи.

Пожарът в Атина е избухнал в промишлени площи, в които се съхраняват леснозапалими материали.

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