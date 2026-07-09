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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23194579 www.24chasa.bg

Иран обвини европейски държави в съучастие в ударите срещу страната

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Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви, че европейските държави трябва да понесат отговорност за това, което Техеран определя като тяхно участие в американско-израелските военни действия срещу Иран, съобщи държавната информационна агенция ИРНА.

В публикация в социалната мрежа „Екс" Багаи разкритикува генералния секретар на НАТО Марк Рюте за негови неотдавнашни изявления, които според иранската страна представляват признание за европейска подкрепа за военната операция.

Иранският дипломат отхвърли твърденията, че европейските държави са запазили неутралитет по време на конфликта.

„Онези, които предоставиха своя територия, военни бази и инфраструктура, за да улеснят нападението, не могат да избегнат отговорността за участието си", заяви Багаи, цитиран от ИРНА и БТА.

Той отправи и лични критики към генералния секретар на НАТО, като определи изказванията му като опит да спечели благоволението на Вашингтон, а не като проява на сила.

Есмаил Багаи Снимка: Екс/@TehranTimes79

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