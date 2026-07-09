Почина певицата Бони Тайлър

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На 75-годишна възраст е починала певицата Бони Тайлър, съобщи Би Би Си.

"Семейството и екипът на Бони с дълбока скръб съобщават, че тя неочаквано е починала снощи в болница в Португалия заради заболяването, от което се лекуваше. Скоро ще публикуваме допълнително изявление, но засега молим да ни бъде предоставено уединение, за да се справим с тази трагедия", гласи изявлението, публикувано на уебсайта на певицата.

В края на април Бони Тайлър претърпя операция на червата в болница във Фаро, Португалия. Седмица по-късно състоянието ѝ се влоши и лекарите я поставиха в кома.

Певицата трябваше да започне европейско турне на 22 май, което включваше концерти в Германия, Австрия и Дания, преди да приключи в родния Уелс през декември.

Гейнър Съливан (по баща Хопкинс), известна с псевдонима Бони Тайлър (Bonnie Tyler), е рок и поп-певица от Уелс, Обединеното кралство. Родена е в село Скиуен, Южен Уелс на 8 юни 1951 г.

Притежава характерен дрезгав глас, който се дължи на неуспешна операция на гласните връзки. Започва музикалната си кариера през 1975 г.

Сред най-големите ѝ хитове са песните Total Eclipse of the Heart, Holding on for a Hero и It's a Heartache.

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