Гърция залага на изкуствения интелект и дроновете в модернизацията на армията

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Гърция променя стратегията си за развитие на отбранителните способности, като насочва инвестиции към изкуствения интелект, безпилотните системи и местната отбранителна индустрия. Това заяви гръцкият министър на отбраната Никос Дендиас по време на международен форум, организиран от списание „Икономист" в Атина.

По думите му ефективността на разходите за отбрана е по-важна от техния размер. Дендиас припомни, че страната изпълнява програма за модернизация на въоръжените сили до 2030 г., която има за цел едновременно да укрепи отбранителните способности и да стимулира икономиката чрез развитие на нови технологии.

Министърът призна, че Гърция е навлязла със закъснение в развитието на дронове, но е успяла бързо да навакса, възползвайки се от опита на други държави. Той съобщи, че страната разработва и морски безпилотни системи, съобразени със специфичните условия в Егейско море, пише БТА.

По повод евентуална продажба на американски изтребители F-35 на Турция Дендиас заяви, че Атина не коментира решенията на Съединените щати, но постави въпроса дали е в интерес на НАТО модерни оръжейни системи да бъдат предоставяни без ясни ограничения за тяхното използване.

Коментирайки обстановката в Близкия изток, гръцкият министър подчерта необходимостта да бъде гарантирана свободата на корабоплаването през Ормузкия проток.

Изказването беше направено в рамките на юбилейното 30-о издание на Правителствената кръгла маса на списание „Икономист" в Атина, което продължава до 10 юли.