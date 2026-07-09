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Зеленски: Украйна порази руски петролни обекти на 500 км от фронта

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Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

Украински сили са нанесли удари по две руски нефтохранилища в Тверска и Ставрополска област, съобщи президентът на Украйна Володимир Зеленски, цитиран от Ройтерс.

По думите му двете съоръжения се намират на около 500 километра от фронтовата линия. Зеленски заяви, че ударите са част от украинската стратегия за атаки с голям обсег в отговор на продължаването на руската военна кампания и атаките срещу Украйна.

„Нашите войници изпълняват плана за удари на голямо разстояние в отговор на това, че Русия удължава войната и продължава атаките си", написа украинският президент в социалната мрежа „Екс".

Зеленски съобщи още, че през последните дни украинските сили са поразили руска нефтена помпена станция в Уфа, както и нефтен терминал за товарене в Ростовска област, пише БТА.

Руските власти не са потвърдили информацията за нанесените удари.

Украйна все по-често използва безпилотни летателни апарати с голям обсег за атаки срещу обекти в дълбочина на руска територия, като основни цели са военна инфраструктура, петролни бази, рафинерии и логистични центрове. Киев заявява, че тези удари са насочени към ограничаване на способността на Русия да води войната, като поставя акцент върху енергийните обекти, свързани с военнопромишления комплекс.

Москва редовно съобщава за украински атаки с дронове срещу свои региони, включително области далеч от фронтовата линия, но руските власти често не дават подробности за щетите по засегнатите обекти.

Ударите по петролна инфраструктура са част от разширяването на украинската кампания срещу руски енергийни съоръжения. Според Киев тези операции имат за цел да намалят приходите от износа на петрол и да затруднят снабдяването на руските въоръжени сили, докато Русия продължава масирани атаки срещу украински градове и енергийна инфраструктура.

Володимир Зеленски Снимка: Фейсбук/ Володимир Зеленський﻿

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