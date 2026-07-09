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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23194802 www.24chasa.bg

Украйна е нанесла удари по 12 руски танкера в Азовско море

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По данни на украинската страна корабите са били използвани за снабдяване на руската армия с гориво Снимка: Източник: Pixabay

Украйна твърди, че е нанесла удар по 12 руски танкера в Азовско море през нощта. Информацията беше разпространена от Генералния щаб на украинските въоръжени сили, като според Киев атаката е част от усилията за ограничаване на руските логистични маршрути към окупирания Крим.

По данни на украинската страна корабите са били използвани за снабдяване на руската армия с гориво, както и за транспортиране на нефт и нефтопродукти в нарушение на международните санкции.

Генералният щаб съобщи още, че при операцията са били поразени и влекач, както и кораб за превоз на сухи товари.

Междувременно украинските военновъздушни сили обявиха, че са свалили 72 от общо 94 руски дрона, изстреляни през последното денонощие. Според украинската страна Русия е използвала и две балистични ракети „Искандер-М", изстреляни от Крим, като част от атаката, пише БТА.

Украинските власти посочват, че ракетите и част от дроновете са нанесли удари по 13 обекта.

По данни на украинската страна корабите са били използвани за снабдяване на руската армия с гориво

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