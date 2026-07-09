Осъдиха Тръмп да плати 5 млн. долара за сексуално посегателство

Федерален съдия в Ню Йорк разпореди в сряда президентът на САЩ Доналд Тръмп да изплати сумата, която дължи на Е. Джин Карол, след като журито го призна за виновен за сексуално насилие и клевета срещу нея. Това се случи, докато той беше на Срещата на върха на НАТО в Анкара.

Съдия Луис Каплан разпореди изплащането на присъдената сума от 5 милиона долара, плюс почти 800 000 долара лихви, съобщи ABC News.

„В крайна сметка ответникът отлагаше това дело в продължение на години. Журито единодушно заключи, че той е сексуално малтретирал и е наклеветил ищцата, и й отсъди съответните обезщетения. Решението по този съдебен акт беше потвърдено при обжалване. Молбата за преразглеждане от пленума беше отхвърлена. Върховният съд отхвърли молбата за преразглеждане без възражения. Време е той да постъпи справедливо и да изплати присъдената сума", написа Каплан в разпореждане в сряда.

През 2023 г. жури в Ню Йорк призна Тръмп за виновен в сексуално малтретиране на Карол в пробната на „Бергдорф Гудман" в средата на 90-те години и в клевети срещу нея през 2022 г. Тогава той отрече твърденията ѝ. Съдът реши, че тя има право на обезщетение в размер на 5 милиона долара.

Журито по друго, но свързано с това дело, постанови, че Тръмп дължи на Карол допълнителни 83 милиона долара обезщетение, но това решение все още е в процес на обжалване.

Решението идва, след като миналия месец Върховният съд на САЩ, без нито едно възражение, отказа да разгледа жалбата на Тръмп срещу присъдата и съдебното решение.

Адвокатите на Тръмп предприеха рискована постъпка, за да отложат плащането, и поискаха административно отлагане от Апелативния съд на САЩ за Втори съдебен окръг. В сряда вечерта обаче, в едностранно разпореждане, апелативният съд отхвърли молбата му за отлагане, като по този начин отвори пътя за изплащането на сумата на Карол.

Същият съд вече беше отхвърлил първоначалните опити на Тръмп да обжалва, в допълнение към решението на Върховния съд.

Преди три години Тръмп депозира 5,55 милиона долара в Системата за инвестиции на съдебния регистър на федералното правителство, която на практика задържаше парите в гарантиран депозит по време на обжалването му.

В сряда съдия Каплан разпореди на съдебния секретар да преведе парите в сметка, принадлежаща на адвокатите на Карол. Възможно е преводът на средствата вече да е извършен, макар че съдебният регистър не дава информация по този въпрос.

След решението на Върховния съд адвокатите на Карол поискаха от федерален съдия да разпореди на Тръмп да изплати сумата, като посочиха, че адвокатите на американския президент са им казали, че той може да поиска от Върховния съд да преразгледа решението.

„След четири години съдебни спорове на всички нива на федералната съдебна система е време този случай да приключи", написа адвокатката на Карол Роберта Каплан в съдебно писмо.

„И съгласно споразумението и разпореждането на съда, Карол вече има право да получи плащането на сумата, дължима съгласно съдебното решение", добавя тя.

В публикация в социалните си мрежи, след като Върховният съд отхвърли жалбата му, Тръмп обеща да продължи да се бори по делото.

„Ще продължа да се боря срещу това дело, което се използва като оръжие и юридическа война срещу мен, включително и срещу абсурдното обвинение в клевета, с всичките си сили и енергия", заяви Тръмп в публикацията.