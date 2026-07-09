Израел се тревожи от евентуалното придобиване на F-35 от Турция

Израел предприема както публични, така и неофициални действия, за да попречи на предоставянето на изтребители F-35 на Турция от страна на САЩ. Това заяви израелският финансов министър от крайнодясната партия Безалел Смотрич в интервю за вестник „Йедиот Ахронот", цитирано от Анадолската агенция.

По думите на Смотрич Израел е провел интензивни разговори с американския президент Доналд Тръмп и работи активно за предотвратяване на сделката. Той заяви, че Турция не трябва да получава оръжия, които според него могат да променят стратегическия баланс в региона.

„Ердоган е много опасен човек. В настоящото си състояние Турция представлява много сериозна заплаха за Израел", е заявил Смотрич, цитиран от агенцията.

Коментарите му идват след сигналите от страна на Вашингтон за възможно завръщане на Турция в програмата за производство и придобиване на изтребители F-35. По време на срещата на върха на НАТО американският президент Доналд Тръмп даде индикации за промяна в позицията спрямо Анкара, което предизвика тревога в Израел и реакция от Гърция.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху също изрази опасенията на Тел Авив пред американски медии, а външният министър Гидеон Саар заяви, че САЩ трябва да гарантират запазването на израелското „качествено военно превъзходство" в региона, пише БТА.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган отхвърли критиките от Израел и Гърция, като заяви, че Анкара има право да придобива военна техника и взема решенията си независимо. Той посочи също, че Турция развива собствено военно производство и води разговори с различни държави по въпроса.