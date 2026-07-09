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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23195155 www.24chasa.bg

ЕК предлага ЕС да налага санкции срещу международната престъпност

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ЕС може да получи нов инструмент срещу трафика на хора и престъпните мрежи СНИМКА: АРХИВ Снимка: СНИМКА: Pixabay (илюстративна)

Европейската комисия и върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността предложиха Европейският съюз да получи възможност да налага санкции на лица и организации, свързани с международна организирана престъпност.

Мерките ще могат да бъдат прилагани срещу участници в дейности като трафик на мигранти, трафик на хора, незаконна търговия с огнестрелни оръжия и наркотици, както и пране на пари.

Предложението предвижда санкции да се налагат при престъпни дейности, извършвани извън територията на ЕС, когато те имат пряко отражение върху европейските интереси и сигурността. Сред възможните мерки са замразяване на активи и забрана за пътуване до или през държавите от ЕС.

От Европейската комисия уточняват, че предложението трябва да бъде одобрено от Съвета на ЕС с единодушие, пише БТА.

Според Брюксел организираната престъпност представлява сериозна заплаха за обществата, като подкопава върховенството на закона, демократичните институции, икономическата стабилност и сигурността.

Комисията посочва, че макар незаконните преминавания на външните граници на ЕС да са намалели с над 50% през последните две години, каналджийските мрежи продължават да представляват опасност, а много хора все още губят живота си при опити за нелегално преминаване на границите.

ЕС може да получи нов инструмент срещу трафика на хора и престъпните мрежи СНИМКА: АРХИВ

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