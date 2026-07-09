Лавров договори разширяване на военното сътрудничество на Москва с хунтите в Сахел

Русия и държавите от Алианса на държавите от Сахел (АДС)- Мали, Нигер и Буркина Фасо- ще засилят военното си сътрудничество на фона на продължаващите атаки на джихадистки групировки в региона. Това се посочва в съвместно изявление след среща между руския външен министър Сергей Лавров и представители на трите западноафрикански държави в столицата на Нигер Ниамей, предаде Ройтерс.

Трите страни, управлявани от военни режими, потърсиха подкрепа от Москва, след като прекратиха отношенията си с Франция и други западни партньори. В изявлението те приветстват разширяването на военното и военно-техническото сътрудничество с Русия, включително участието на контролирания от Москва „Африкански корпус".

Русия потвърди, че ще продължи да подпомага укрепването на въоръжените сили на страните от АДС и на създадената от тях „Обединена сила", се посочва в документа.

Решението за задълбочаване на връзките идва на фона на засилващата се активност на въоръжени ислямистки групировки в района на Сахел. През април регионален клон на „Ал Каида" и свързана с туареги сепаратистка групировка извършиха серия от нападения в Мали, при които бе убит министърът на отбраната. Дни по-късно бяха атакувани и няколко военни поста.

В съвместното изявление се отправят обвинения, без предоставени доказателства, че външни държавни сили, включително Украйна и Франция, са замесени в нападенията. Киев и Париж отхвърлиха тези твърдения, пише БТА.

По време на африканската си обиколка Сергей Лавров посети и Етиопия. Москва подготвя нова среща на върха Русия- Африка, която е планирана за октомври.