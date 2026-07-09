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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23195608 www.24chasa.bg

Иран: Американски боеприпас е паднал близо до ядрената централа в Бушехр

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АЕЦ в Бушехр СНИМКА: Pixabay

Американски боеприпас е паднал в района около иранската атомна електроцентрала в Бушехр, заяви заместник-губернаторът на иранската провинция, цитиран от световните медии.

Официалният представител каза, че са били поразени няколко места в провинция Бушехр, включително периметърът на атомната централа.

Междувременно в Йордания прозвучаха сирени за ракетна тревога в момент, когато Иран отвръща на американските въздушни удари с атаки в целия Близък Изток, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Атомната електроцентрала „Бушехр" е единствената действаща ядрена електроцентрала в Иран и се намира на брега на Персийския залив в южната част на страната. Първият реактор на централата започна търговска експлоатация през 2013 г. с руска помощ, а съоръжението е под наблюдението на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

АЕЦ в Бушехр СНИМКА: Pixabay

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