ЕК: Газовите хранилища в ЕС могат да бъдат запълнени до 80%, без да се нарушават правилата

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Газовите хранилища в Европейския съюз могат да бъдат запълнени до около 80% от капацитета им преди следващия зимен сезон, без това да представлява нарушение на действащите правила. Това заяви говорител на Европейската комисия в отговор на въпроси, свързани с напрежението около Ормузкия проток.

По думите му от началото на кризата между САЩ и Иран Брюксел не е изразявал притеснения за физическото снабдяване с газ, а основно за възможни колебания в цените на енергийните ресурси.

ЕК не очаква до есента да има „паническо" търсене на природен газ на международните пазари. Говорителят припомни, че ЕС вече е преминал през сериозна енергийна криза след решението на Русия да прекрати значителна част от газовите доставки след началото на войната в Украйна през 2022 г.

Оттогава съюзът диверсифицира източниците си на енергия, увеличи вноса от различни доставчици и разшири дела на възобновяемите енергийни източници.

„Много е трудно да предвидим последиците от събитията в Ормузкия проток", заяви представителят на Комисията, като допълни, че към момента няма причина за тревога относно газовите запаси на ЕС и са предприети мерки за ограничаване на евентуални пазарни сътресения.

Миналата година Съветът на ЕС удължи до 2027 г. изискването европейските газови хранилища да бъдат запълнени до 90% преди зимата. Бяха въведени обаче механизми за гъвкавост – 10% отклонение при трудни условия и допълнителна отстъпка от 5% при продължително неблагоприятно развитие на пазара, пише БТА.

Газовите хранилища в ЕС осигуряват приблизително 30% от годишното потребление на природен газ в съюза.