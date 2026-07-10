Северна Гърция е фаворит за ваканционен имот в чужбина

Статията е част от луксозното премиум издание BUILD TREND, което събира на едно място прогнозите на инвеститори, предприемачи , собственици на агенции за недвижими имоти, икономисти, архитекти и дизайнери, които познават сектора задълбочено и отвътре. Списанието е ориентир. За хората, които инвестират. За компаниите, които строят. За семействата, които избират жилище. За бизнеса, който търси следващата си локация. И за всички,които разбират, че средата, в която живеем и работим, вече не е само фон, а важна част от качеството на живота.

За пет години интересът е нараснал над четири пъти, а цените в най-търсените райони са скочили с до 70%

Българите предпочитат Северна Гърция за покупка на имот в чужбина. За пет години интересът е нараснал над четири пъти, а цените в най-търсените райони са скочили с до 70%. Това показват обобщени данни от НАП, пазарни анализи и брокерски оценки.

Според последните официални данни на приходната агенция към края на 2024 г. над 3200 българи са декларирали собственост на имот в южната ни съседка. За сравнение, през 2019 г. те са били едва 742. От статистиката на Централната банка на Гърция става ясно, че през 2025 г. наши сънародници са купили имоти за рекордната сума от 101 млн. евро. Това е ръст от 6,3% спрямо предходната година. Общо в периода между 2017 и 2021 г. българите са дали 127 млн. евро за имоти в южната ни съседка.

До Солун от София се стига за същото време като до нашето Южно Черноморие. СНИМКА: ЕВГЕНИ ПЕТРОВ

Най-търсените райони са Халкидики, Кавала, Аспровалта, Олимпийската ривиера и Солун.

Причината е прагматична - от София и Пловдив се стига за 3 до 5 часа, което превръща имота в реален втори дом, а не само ваканционна инвестиция. В някои райони ефектът вече е видим. В курорти около Кавала - например Офринио, делът на българските купувачи достига над половината от всички сделки. На практика цели селища се превръщат в български ваканционни зони. Пазарът в Гърция, който допреди няколко години се възприемаше като достъпен, вече влиза в съвсем различен диапазон. В по-слабите райони на Олимпийската ривиера все още могат да се намерят имоти под 1000 евро на квадратен метър, но това са по-скоро изключения.

В масовия сегмент в Халкидики цените се движат между 1700 и 4500 евро на квадрат, в зависимост от локацията и близостта до морето. Най-показателен е примерът с Кавала и Офринио. Там имоти, които преди няколко години са се продавали за около 900 евро на квадрат, днес достигат до 2500 евро. В Солун средните нива са между 2200 и 2600 евро на квадратен метър, а в централните части цените вече достигат 3000–5000 евро. Средната цена за страната е около 2500 евро на квадрат, а типичната сделка е в диапазона 200 000 – 300 000 евро.

В курорти около Кавала делът на българските купувачи достига над половината от всички сделки.

В Серес по-стари апартаменти без излаз на море може да се купят за 600-900 евро на кв. метър.

Ново строителство може да се намери за 1200 евро, а къщи се купуват за 70 000 до 150 000 евро. Гръцките власти затегнаха контрола върху имотите, които се отдават под наем, включително краткосрочно. Всички собственици, които ползват платформи като Airbnb, са длъжни да регистрират имота в специален електронен регистър към гръцката данъчна администрация. Издава се уникален номер, който задължително трябва да присъства във всяка онлайн обява. Платформите подават информация директно към данъчните власти, което практически елиминира възможността за укриване на доходи. Глобите са сериозни. При липса на регистрация санкцията може да достигне 5000 евро, а при повторно нарушение – да се удвои. Контролът обхваща и паричните потоци. Данъчните служби в Гърция използват автоматичен обмен на информация и достъп до банкови и платежни данни, включително от финтех платформи като Revolut. Така плащанията по наеми могат да бъдат проследявани, независимо през коя платформа минават, а укриването на доходи става все по-трудно. За българите с имоти в Гърция, които ги дават под наем, е важно да знаят, че доходите трябва да се декларират в Гърция, където се облагат по местните правила. След това те подлежат на деклариране и в България, като се избягва двойното данъчно облагане по силата на спогодбата между двете държави.

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