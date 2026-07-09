Турция търси решение за руските С-400, за да се върне в програмата F-35

Турция търси възможности да се освободи от руските противовъздушни системи С-400, което е сред основните условия за възстановяване на участието ѝ в програмата за изтребители F-35 на САЩ, съобщава Си Ен Ен Тюрк.

Бъдещето на системите С-400 се превърна в една от най-чувствителните теми в отбранителните отношения между Анкара и Вашингтон. Въпросът отново придоби актуалност след срещата на върха на НАТО в Анкара, на която американският президент Доналд Тръмп заяви, че е възможно Турция да се върне към програмата за придобиване на изтребители F-35.

Според турската медия един от обсъжданите варианти е прехвърляне на системите С-400 към трета страна. Подобна възможност се разглежда в разговори между Анкара, Вашингтон и Москва, като сред потенциалните получатели се посочват някои държави от Персийския залив.

За да бъде постигнат напредък по въпроса за отмяната на американските санкции, Вашингтон очаква решение, което да отговаря на изискванията му в областта на сигурността и законодателството.

Според турския опозиционен вестник „Биргюн" евентуална продажба на системите на трета страна ще изисква и съгласието на Русия, тъй като Москва запазва влияние върху условията за използване и трансфер на оръжейните комплекси. Изданието посочва, че САЩ също биха подкрепили подобен вариант.

Турция сключи договор с Русия за закупуването на две системи С-400 през 2017 г. Сделката беше на стойност около 2,5 млрд. долара, а първите компоненти бяха доставени през юли 2019 г.

Придобиването на руските системи доведе до сериозен конфликт между Анкара и Вашингтон, пише БТА. САЩ изключиха Турция от програмата за производство на изтребителите F-35, в която страната участваше като партньор, а през 2020 г. наложиха санкции по закона CAATSA, които влязоха в сила през 2021 г.