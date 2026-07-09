Изтребител F-16 се запали по време на полет и кацна аварийно на Закинтос (Видео)

Изтребител F-16 се запали по време на полет, преди да извърши аварийно кацане на международното летище на гръцкия остров Закинтос. Самолетът на Гръцките въздушни сили (HAF) е излетял от 116-то бойно крило в Араксос и е участвал в учение, когато е възникнала повредата, което го е принудило да извърши аварийно кацане на най-близкото летище - летището на Закинтос, съобщава "Прототема'.
По информация на местни медии машината е кацнала, докато пламъците все още са били видими, а след приземяването огънят се е разпространил по пистата.
Разпространени кадри показват самолета на пистата, обхванат от пламъци, докато екипи на противопожарната служба се опитват да овладеят пожара със силни водни струи.
Според първоначалната информация пилотът е успял да приземи самолета безопасно и не е пострадал.
Заради инцидента пистата остава блокирана от авариралата машина, което е довело до сериозни затруднения в работата на летището. По информация на местните власти част от полетите са отменени или изпитват значителни закъснения.
🔴 Le pilote du F-16 accidenté est sain et sauf.— air plus news (@airplusnews) July 9, 2026
L’aéroport de Zakynthos est fermé jusqu’à nouvel ordre.
De nombreux vols se déroutent vers Athènes. https://t.co/ErROBK2V8N pic.twitter.com/Qv3m8SfYyC