ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран: Атаките на САЩ пречат на повторното отваряне...

Времето София 27° / 27°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23195854 www.24chasa.bg

Изтребител F-16 се запали по време на полет и кацна аварийно на Закинтос (Видео)

2180
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
кадър: Х

Изтребител F-16 се запали по време на полет, преди да извърши аварийно кацане на международното летище на гръцкия остров Закинтос. Самолетът на Гръцките въздушни сили (HAF) е излетял от 116-то бойно крило в Араксос и е участвал в учение, когато е възникнала повредата, което го е принудило да извърши аварийно кацане на най-близкото летище - летището на Закинтос, съобщава "Прототема'.
По информация на местни медии машината е кацнала, докато пламъците все още са били видими, а след приземяването огънят се е разпространил по пистата.

Разпространени кадри показват самолета на пистата, обхванат от пламъци, докато екипи на противопожарната служба се опитват да овладеят пожара със силни водни струи.

Според първоначалната информация пилотът е успял да приземи самолета безопасно и не е пострадал.

Заради инцидента пистата остава блокирана от авариралата машина, което е довело до сериозни затруднения в работата на летището. По информация на местните власти част от полетите са отменени или изпитват значителни закъснения.

кадър: Х

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Балкани

Последно от

Списание .BG

Последно от

MenTrend

Водещи новини

Иван Шишиев: В Киев видях само добри хора сред бомбите. На "Витошка" всеки иска да те изяде с поглед (подкаст)