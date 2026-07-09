Изтребител F-16 се запали по време на полет и кацна аварийно на Закинтос (Видео)

Изтребител F-16 се запали по време на полет, преди да извърши аварийно кацане на международното летище на гръцкия остров Закинтос. Самолетът на Гръцките въздушни сили (HAF) е излетял от 116-то бойно крило в Араксос и е участвал в учение, когато е възникнала повредата, което го е принудило да извърши аварийно кацане на най-близкото летище - летището на Закинтос, съобщава "Прототема'.

По информация на местни медии машината е кацнала, докато пламъците все още са били видими, а след приземяването огънят се е разпространил по пистата.

Разпространени кадри показват самолета на пистата, обхванат от пламъци, докато екипи на противопожарната служба се опитват да овладеят пожара със силни водни струи.

Според първоначалната информация пилотът е успял да приземи самолета безопасно и не е пострадал.

Заради инцидента пистата остава блокирана от авариралата машина, което е довело до сериозни затруднения в работата на летището. По информация на местните власти част от полетите са отменени или изпитват значителни закъснения.