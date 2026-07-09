Италия експулсира двама руски военни аташета заради разследване за шпионаж

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Италия реши да експулсира двама военни аташета от руското посолство в Рим заради предполагаема връзка с шпионска дейност, съобщи италианският външен министър Антонио Таяни, цитиран от АНСА и Ройтерс.

По думите му решението е свързано с разследване на прокуратурата в Рим, при което тази седмица бяха арестувани двама души, обвинени, че са предавали секретна информация на руски агент. Сред задържаните е бивш офицер от карабинерите. Още петима души са обект на проверка.

Таяни заяви, че генералният секретар на италианското външно министерство е уведомил руския посланик в Рим, че военните аташета Иван Петрович Горбачов и Михаил Василиевич Астахов трябва да напуснат страната в срок от три дни.

„Москва продължава да използва хибридни средства, за да атакува Запада и Италия", заяви италианският външен министър, като определи случая като „сериозна и неприемлива намеса" в италианските институции и националната сигурност.

Русия ще отговори на решението на италианските власти, заяви говорителката на руското външно министерство Мария Захарова, цитирана от държавната агенция РИА Новости и БТА.

Разследването в Рим започна след информация, че двама души, сред които бивш служител на италианските разузнавателни служби, са заподозрени в предаване на класифицирани данни на руски представител.