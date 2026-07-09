Киев отхвърли обвиненията за „Северен поток“ и поиска съвместно разследване с Германия

Канцеларията на украинския главен прокурор заяви, че няма доказателства Украйна или нейни официални структури да са замесени във взривовете на газопроводите „Северен поток" през 2022 г. и предложи създаването на съвместен разследващ екип с Германия.

Украинските власти посочиха, че на този етап от разследването не са установени данни Киев, негови държавни органи или представители да са организирали или дали заповеди за извършване на атаките срещу двата газопровода.

„Разследването на всички обстоятелства все още не е приключило, а необходимите доказателства продължават да се събират и анализират", се казва в позицията на украинската прокуратура.

Взривовете през септември 2022 г. повредиха газопроводите „Северен поток 1" и „Северен поток 2" в Балтийско море. Първият беше ключова част от инфраструктурата за доставки на руски газ към Европа, а вторият така и не влезе в експлоатация.

Изявлението на Киев идва след като германските власти повдигнаха обвинения на бивш украински военен офицер, заподозрян в участие в операцията. Според германската прокуратура Серхий Кузнецов е участвал в планирането и извършването на атаката заедно с други военнослужещи и е действал от името на неназовани украински държавни структури.

Кузнецов, който беше задържан в Италия през август и екстрадиран в Германия през ноември, отхвърля обвиненията, пише БТА.

Украйна заяви, че е готова да работи с германските разследващи органи и предложи създаването на съвместен екип, който да улесни обмена на информация и координацията между двете страни.