Резултатите на Европа в областта на иновациите се засилват на фона на световната конкуренция

Общият резултат в иновациите на ЕС се е увеличил с 11,6 процентни пункта от 2019 г. насам, според новия Европейски сравнителен доклад за иновациите, публикуван от Европейската комисия. Този резултат бележи почти десетилетие на стабилен растеж, което подчертава устойчивостта на европейската екосистема за иновации в една все по-конкурентна глобална среда. Това съобщиха от пресцентъра на ЕК.

„Иновационният двигател на Европа се оказа устойчив. Всяка държава членка е подобрила резултатите си от 2019 г. насам и тазгодишната класация показва, че растежът отново се ускорява. Но глобалната надпревара е все по-трудна и не можем да си позволим да забавим темпото. Стратегията за стартиращи и разрастващи се предприятия (Startup and Scaleup Strategy), EU Inc. и предстоящият Европейски законодателен акт за иновациите са нашият отговор, който създава условия Европа да играе водеща роля в областта на иновациите през следващите десетилетия", заяви комисарят за стартиращите предприятия, научните изследвания и иновациите Екатерина Захариева.

Сравнителният доклад се основава на 32 показателя, обхващащи области като рамкови условия (а именно образование или цифрова инфраструктура), публични и частни иновационни дейности за инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (включително патенти и стартиращи предприятия) и въздействие върху икономиката, околната среда и обществото.

Въпреки отчетения напредък, резултатите се различават значително в отделните държави в ЕС. Швеция, Дания и Нидерландия отново оглавяват класацията, като се представят по-добре от средното за ЕС и запазват статута си на „лидери в областта на иновациите". Финландия запазва силната си стабилна четвърта позиция, докато Малта е постигнала забележителен напредък, като е преминала прага, за да се превърне в „силен новатор" (постигайки 100—125 % от средната стойност за ЕС). България е сред държавите в категория „нововъзникващи новатори" (под 70 % от средната стойност за ЕС).

Извън ЕС Южна Корея остава най-иновативният конкурент в световен мащаб, следвана от Китай, който показва най-голямо подобрение през последните години.