10 години затвор за мъж, пребил до смърт кондуктор в Германия

Германски съд постанови 10-годишна присъда за 26-годишен мъж, нападнал и причинил смъртта на кондуктор на влак по време на проверка на билети в провинция Рейнланд-Пфалц преди пет месеца, предаде ДПА .

Съдът в Цвайбрюкен установи, че мъжът е нападнал контрольора, след като е бил хванат без билет, нанасяйки му толкова силни удари, че по-късно той е починал от мозъчен кръвоизлив. Нападателят беше признат за виновен за причиняване на телесна повреда, довела до смърт. Присъдата подлежи на обжалване.

Адвокатът на семейството на жертвата заяви преди произнасянето на присъдата, че те ще обжалват както квалификацията на престъплението, така и размера на наказанието. Роднините на контрольора, които не присъстваха на заседанието, настояваха за присъда за непредумишлено убийство или убийство, съобщава БТА.

Случаят предизвика дебат в Германия за подобряването на безопасността във влаковете. Националната жп компания "Дойче Бан" обяви планове да оборудва контрольорите и персонала в ресторант-вагоните с камери като част от мерките за повишаване на сигурността. В този случай нападението е било записано от камери, монтирани във влака.

Според съдебното дело обвиняемият — гръцки гражданин, живеещ в Люксембург — е бил без билет и е отказал да се идентифицира пред контрольора. Нападението е започнало, след като контрольорът го помолил да напусне влака.

Показаният пред съда видеоматериал без звук показва бързи и силни удари в брадичката, гърдите и главата на 36-годишния Серкан Чалар, който скоро след това припаднал и загубил съзнание. Нападателят е бил арестуван на следващата спирка Хомбург, а Чалар е получил медицинска помощ, но два дни по-късно починал в болница.

Самотният баща от Лудвигсхафен оставя след себе си двама непълнолетни синове. Нападателят призна пред съда, че е извършил нападението, но отрече да е имал намерение да убие контрольора. Той поиска прошка от семейството на жертвата.