Гърция намалява цените на основни стоки от 31 август

Гръцкото правителство стартира национална кампания за намаляване на цените на стоки от първа необходимост, която ще влезе в сила на 31 август. Мярката ще действа за период от 2 до 4 месеца и предвижда намаление на цените с поне 5%, като целта е при възможност отстъпките да бъдат още по-големи.

Решението беше взето след среща на министъра на развитието Такис Теодорикакос с представители на хранително-вкусовата индустрия, големите търговски вериги, доставчиците и новосъздадения независим орган за контрол на пазара и защита на потребителите.

В инициативата са включени 12 категории основни продукти, сред които прясно месо, мляко и млечни продукти, яйца, хляб, брашно, ориз, макаронени изделия, бобови култури, зехтин и други растителни масла, кафе, безалкохолни напитки, шоколадови изделия, бебешки храни и пелени, перилни и почистващи препарати, продукти за лична хигиена и ученически пособия.

Участието на производителите и търговските вериги ще бъде доброволно, като компаниите сами ще определят размера на намаленията над минималния праг от 5%. Спазването на поетите ангажименти ще бъде наблюдавано от независимия орган за защита на потребителите.

Според министър Теодорикакос инициативата е част от националните усилия за ограничаване на разходите на домакинствата и за по-достъпни цени на най-търсените стоки в условията на продължаващ натиск върху семейните бюджети. Очаква се през следващите седмици да бъдат обявени и компаниите, които ще се включат в програмата.