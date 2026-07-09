Тайните служби поискали Тръмп да се прибере със стария "Еър Форс" от Анкара

Предпазни мерки за сигурност накараха Доналд Тръмп да използва стар Air Force One при напускане на срещата на върха на НАТО в Турция.

Тайните служби са поискали президентът да не използва дарения от Катар самолет, когато е напускал Анкара. Размяната задълбочава въпросите относно преоборудването на новия самолет, пише New York Times

Президентът Тръмп излетя от Турция в сряда вечерта със стария си Air Force One вместо с новия си Boeing 747-8, дарен от Катар, като предпазна мярка за сигурност, свързана с възобновяването на военните действия с Иран. Промяната е дошла по настояване на Тайните служби.

Размяната задълбочава въпросите дали новият самолет, за който президентът настояваше да бъде готов възможно най-скоро, е бил модернизиран с достатъчни мерки за сигурност през последната година. Съмненията са дали ускореният срок е позволил добавянето на усъвършенствана система за противоракетна отбрана и други модификации, използвани за защита на президента.

В изявление Стивън Чунг, директорът по комуникациите на Белия дом, заяви, че „новият Air Force One е свръхмодерен самолет, оборудван с протоколи за сигурност на високо ниво, които гарантират безопасността на президента и неговия екип".

„Както президентът заяви наскоро, има много врагове на Америка и ние използваме всички инструменти, с които разполагаме – включително разсейване и подвеждане – за да се справим с тези заплахи", добави той.

Но експерти, пожелали анонимност, казват, че новият самолет няма всички характеристики за безопасност-

Тръмп, който е възхитен от лукса на новия си самолет, е летял с него в понеделник вечерта, за да отиде в Турция за среща на върха на НАТО. След пристигането му конфликтът с Иран се разпали отново и Съединените щати предприеха серия от удари.

В сряда президентът отрече, че промяната в самолета му е направена поради съображения за сигурност. Вместо това той твърди, че замяната е направена, за да може новият самолет да излети по-рано и да прави кацания в американски военни бази, за да го покаже на войските, защото самолетът е „великолепен".

Но когато репортери в Анкара го притиснаха за причината за промяната, Тръмп призна, че е цел номер 1 на Иран и е бил информиран за списък с цели на Техеран през последните дни.