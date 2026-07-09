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https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/23196256 www.24chasa.bg

Иран: Атаките на САЩ пречат на повторното отваряне на Ормузкия проток

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Ормузкият проток Снимка: КАДЪР: Google Maps

Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че атаките на САЩ срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторното отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

КГИР добави, че през последните две седмици транзитният капацитет под ирански надзор се е възстановил до около 50% от нивата от преди началото войната и че транзитният капацитет се разширява само за кораби, получили разрешения да използват маршрути, определени от Иран.

Корпусът предупреди, че всяка по-нататъшна намеса от страна на САЩ ще доведе до „смазващ отговор“.

Ормузкият проток

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