Иран: Атаките на САЩ пречат на повторното отваряне на Ормузкия проток

Военноморските сили на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция (КГИР) заявиха, че атаките на САЩ срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторното отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него, съобщи Ройтерс, цитирани от БТА.

КГИР добави, че през последните две седмици транзитният капацитет под ирански надзор се е възстановил до около 50% от нивата от преди началото войната и че транзитният капацитет се разширява само за кораби, получили разрешения да използват маршрути, определени от Иран.

Корпусът предупреди, че всяка по-нататъшна намеса от страна на САЩ ще доведе до „смазващ отговор“.