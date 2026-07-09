Илхан Кючюк е най-влиятелният български евродепутат в престижното изследване на EU Matrix

Евродепутатът Илхан Кючюк е на първо място сред българските членове на Европейския парламент в престижното изследване MEP Influence Index 2026, изготвено от аналитичния институт EU Matrix, който оценява влиянието на евродепутатите въз основа на обективни показатели за тяхната дейност и принос в законодателния процес. Според публикуваните резултати Илхан Кючюк оглавява българската класация с 40.7 точки.

Индексът на EU Matrix измерва политическото влияние на евродепутатите чрез алгоритъм, основан на реални резултати и институционална роля. Общата оценка се формира от три основни компонента: институционално влияние, включващо ръководни позиции, законодателна дейност, работа като докладчик, участие в комисии, политическа мрежа и парламентарен опит, взаимодействие със заинтересованите страни и влияние чрез поведението при гласуване.

Класирането отразява активната роля на Илхан Кючюк в Европейския парламент и работата му в една от най-важните законодателни структури на институцията. Комисията има ключова роля при изготвянето, правната проверка и институционалния контрол на законодателството на Европейския съюз, като гарантира неговата правна последователност и съответствие с Договорите на ЕС. Тя е водеща при разработването на законодателство в области като дружественото и търговското право, корпоративното управление, интелектуалната собственост и регулацията на новите технологии, включително правилата за отговорността при използването на изкуствен интелект. Освен това Комисията има централна роля в подобряването качеството на европейското законодателство, в инициативите за по-добро регулиране и опростяване на правото на ЕС, както и в развитието на европейското правосъдие, върховенството на закона и взаимодействието със Съда на Европейския съюз.

MEP Influence Index се изготвя от EU Matrix - независим аналитичен институт, специализиран в анализа на процесите на вземане на решения в Европейския съюз. Индексът оценява влиянието на евродепутатите въз основа на хиляди обективно измерими показатели, свързани със законодателната им дейност, лидерските позиции, работата в парламентарните комисии, политическите мрежи и ролята им при формирането на парламентарни мнозинства.